Cimitero a rischio saturazione, forte aumento delle inumazioni

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Il cimitero di Campobasso è a rischio saturazione: manca il terreno. La crescente richiesta di inumazioni di salme in campi comuni sta gradualmente portando all’esaurimento anche la disponibilità del campo di inumazione realizzato recentemente. La situazione è allarmante tanto da portare il Comune ad individuare nuovi spazi all’interno del cimitero per correre ai ripari in vista della previsione di una totale ed assoluta indisponibilità. Come ricorda l’assessore al ramo, Maria Rubino, Palazzo San Giorgio l’anno scorso ha approvato una delibera portando a tredici anni il limite massimo di permanenza delle salme in campi comuni. Ad ogni modo va analizzata la situazione di crescente richiesta, rispetto agli anni scorsi, di sepoltura a terra. Rispetto al passato si registra un aumento esponenziale di tale richiesta in città che spesso coincide con una situazione di crisi economica dilagante. L’altro trend in aumento a Campobasso riguarda la richiesta di cremazione. Il progetto del Comune che prevedeva la realizzazione del “Tempio della Cremazione” è bloccato. Al momento della proposta anche l’opinione pubblica si spaccò tra favorevoli e contrari. Ma quello che prima era quasi un tabù, soprattutto nell’ultimo anno, è diventato un motivo di riflessione da parte dei cittadini. La sensibilità nei confronti della cremazione pare aumentata. Chi opta per questo tipo di prassi per i propri cari è, attualmente, costretto ad andare fuori regione. La situazione è in piena evoluzione e non sarebbe sbagliato, per alcuni trovare un margine di riflessione sul tema in città, al di là del colore politico.