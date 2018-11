Cigs Gam,Toma: «Missione compiuta, mancano solo i dettagli»

Tinte meno fosche per quanto riguarda la vertenza Gam di Bojano. Ieri al Mise un incontro importante con Regione, sindacati, rappresentanti dell’azienda e della delegazione parlamentare, nel quale la prospettiva di ottenere un altro anno di proroga della Cigs per i 262 lavoratori, scaduta il 5 novembre, si è fatta più concreta grazie anche all’impegno preso dalla Regione di pagare il fitto di ramo d’azienda. “Missione compiuta – ha commentato il presidente della Regione, Donato Toma – il prossimo 15 novembre al Mise avremo un incontro definitivo, siamo ormai solo alle formalità. La Regione – ha aggiunto – è vicina ai lavoratori, stiamo facendo tutto il possibile per traghettarli in un contesto lavorativo nuovo. Stiamo investendo sul territorio, ci aspettiamo per il prossimo futuro nuove opportunità occupazionali”.