Cieca e bisognosa d’affetto. “Mia” cerca casa

“Un’adozione del cuore”, scrivono i volontari di Case Randagie, nel segnalare la vita da cieca della piccola Mia. Con gli occhietti arrossati e annebbiati da una grave infezione ha rischiato tante volte di essere investita, nelle strade di Campobasso, o di cadere dai muretti. Ecco però una mano gentile che toglie la gattina dai pericoli della strada, dove viveva randagia fra l’incuranza e l’abbandono. Un passante, dal cuore in cui ancora albergano la tenerezza e l’attenzione per gli ultimi degli ultimi, gli animali abbandonati, prende Mia e la porta dal veterinario dove accade un secondo gesto di amore e cura. Dal veterinario si trova anche una volontaria, a cui il veterinario si rivolge per aiutare Mia. Un occhio è completamento cieco, ma l’altro con cure appropriate può essere salvato. La volontaria non ha potuto portarla con sè perchè già cura sette gatti Fiv e due cani vecchi, però può mettere in atto subito tramite la pagina FB di Case Randagie un post per raccogliere contributi necessari per curare Mia e strapparla da una vita crudele di gatta cieca! Nonostante il problema agli occhi Mia è giocosa e socievole anche con i bambini e con i cani, segue le persone intuendo i loro spostamenti, individua i rumori e sa usare la lettiera. I volontari cercano una casa e soprattutto una famiglia che prenda Mia, tenendo conto che non deve avere possibilità di uscire di casa o di cadere dai balconi! Per il resto adottare Mia è adottare lo stesso senso di salvezza e di cura che non va mai dimenticato come valore da perseguire per tutte le creature di questo mondo. Per info contattare Gigliola 393912256, Monica 3471987083, Paolo 348 0554524, sia per sostenere le cure di Mia, sia per una possibile adozione.