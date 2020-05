Ciclista viene investito. Trasferito in ospedale in codice rosso. Si indaga

E’ stato trasferito in condizioni ritenute serie presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso un uomo che questa mattina 3 maggio è stato investito lungo via Pirandello, nella zona Vazzieri a Campobasso. L’uomo, un 55enne, potrebbe essere un insegnante. Tutto è accaduto in una manciata di secondi. Stando alle prime indiscrezioni il 55enne potrebbe avere impattato contro la parte posteriore di un’auto che stava uscendo da un parcheggio a spina di pesce anche se la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasferito l’uomo in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. (Foto Maurizio Silla)