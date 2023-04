Ciclista trapiantato ha fatto tappa a Venafro

Ha fatto tappa a Venafro questa mattina a mezzogiorno il ciclista trapiantato di rene Giuseppe Iacovelli nel suo ‘III Tour Dono per la vita’, della Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di rene e Donatori (Fintred Odv) che ha preso il via oggi dal Sagrato della Basilica Santuario della Madonna del Colle a Lenola per giungere a Reggio Calabria il 26 aprile.

Protagonista unico e assoluto del Tour Giuseppe Iacovelli, presidente della Fintred, che in sella alla sua bici percorrerà circa 1.100 km attraversando ben 5 regioni del Sud d’Italia (Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza della donazione degli organi come strumento per salvare vite umane e per alleviare le sofferenze di malati cronici.

La donazione è un grande atto di generosità e di altruismo verso chi ha bisogno; la donazione degli organi è al contempo un atto coraggioso e bellissimo che “dona” vita a chi rischia di perderla e dunque assume un gesto non solo simbolico ma di alto valore etico e morale.

Ogni giorno si svolgerà una tappa con una media di 70 km, fino ad arrivare anche ad oltre 100 km. Giuseppe Iacovelli, trapiantato di reni, sarà solo sulla sua bicicletta e sfiderà il sole ed il gelo, il vento e la pioggia. Avrà solo un’auto con due assistenti per ogni eventuale necessità.