Ciclista si schianta contro un camion fermo: trasportato in codice rosso all’ospedale

Ennesimo grave incidente di giornata oggi, venerdì 13 maggio. Nel primo pomeriggio un ciclista si è andato a schiantare violentemente contro un camion parcheggiata in via Elba a Termoli.

L’impatto è stato fortissimo tanto è che il ciclista è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

I Vigili urbani, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 Molise, ai volontari della Misericordia e i Vigili del foco, dovranno ricostruire la dinamica dell’impatto.