Questa mattina un 60enne originario di Colli a Volturno è stato investito da un’auto sulla Statale 158, all’altezza del bivio per Scapoli. L’uomo era sulla sua bicicletta quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è finito sul parabrezza di una Golf in transito. È stato lo stesso conducente dell’auto a chiamare i primi soccorsi e ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il ferito presso l’ospedale “F. Veneziale” di Isernia.

Secondo le prime notizie che emergono dal nosocomio pentro l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono considerate serie. Nell’impatto, infatti, il ciclista ha riportato un forte trauma cranico e maxillofacciale. Sul posto sia gli agenti della Polizia Stradale di Isernia che i Carabinieri. Toccherà proprio ai militari dell’Arma ricostruire quanto accaduto ed accertare le eventuali responsabilità.