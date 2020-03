Ciclismo, “Fondo molisana”: al via da Termoli la 19esima edizione

La partenza alle 9,30 di questa mattina da via Foce dell’Angelo con 400 atleti provenienti da 14 regioni italiane

TERMOLI. Circa 400 atleti in rappresentanza di 14 regioni Italiane e diversi atleti stranieri per due percorsi, quello da 100 chilometri e quello da 60. E’ la “Fondo Molisana” giunta quest’anno alla diciannovesima edizione. Questa mattina, 1 marzo, i ciclisti sono partiti da via Foce dell’Angelo a Termoli, per poi svilupparsi per Campomarino, Nuova Cliternia, San Martino In Pensilis, Ururi, Piane di Larino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e con arrivo a Termoli in via Foce dell’Angelo alle ore 12.30. Il giro corto, invece, è partito sempre da Termoli, per poi toccare le piane di Larino, Guglionesi, Termoli. La “Fondo molisana”, è stata organizzata dall’Asd Tri-Race Team Termoli, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Federico II°, il Comune di Termoli, l’Azienda di Turismo di Termoli, l’AVIS di Termoli, la Regione Molise e il Coni Molise. La manifestazione che più volte ha cambiato percorso a causa del fondo stradale è stata coordinata dal Commissario di Termoli dottor Nevio Di Vincenzo e dal Comandante della Stradale dottor Salvatore Augelli che assieme al Direttore di Corsa, Bruno Irace, hanno lavorato intensamente per oltre un mese per rendere il percorso il più sicuro possibile, impegnando ben 93 unità di Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva e 45 uomini delle Forze dell’Ordine.