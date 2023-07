Ciclismo, annullata la prima edizione della Mediofondo “Campitello Matese-Le tre Cime”

Il presidente dell’Asd “Amici della Bici Campobasso”, Paolo Mastrangelo: «Mancavano alcune autorizzazioni, ma la riproporremo a settembre»

La prima edizione della Mediofondo “Campitello Matese-Le tre Cime”, in programma domenica prossima, 30 luglio, è stata annullata «per la mancanza di alcune autorizzazioni da parte di alcuni Enti», come ha precisato il presidente dell’Asd “Amici della Bici Campobasso”, Paolo Mastrangelo, interpellato in merito. Non tutto è perduto, però, perché «la riproporremo a settembre, anche se – ha ammesso lo stesso presidente – resta il dispiacere di aver raggiunto 150-160 iscritti, molti dei quali da fuori regione che sarebbero venuti con le famiglie al seguito per godere della bellezza del nostro territorio e del percorso di gara».

Il tracciato, come riportato sul sito Internet dell’Asd, prevede la partenza da «Campitello Matese, per motivi di sicurezza il primo tratto in discesa si percorre a velocità controllata, una volta superata la rotonda di San Massimo, parte la vera e propria gara. Il percorso prevede il transito sulla SS17 per poi prendere la Fondovalle Biferno (SS647) fino al bivio di Baranello, da qui inizia il primo tratto impegnativo 6 Km circa con dislivello di 270 Mt, si percorre la SP49 e si attraversa Baranello, si percorre circa 300 Mt di pavé con traguardo volante all’altezza del Museo Civico G. Barone, si prosegue fino a località largo Zullo dove si trova il primo punto ristoro.

Si continua poi sulla SP53 e subito dopo la SP69 direzione San Giuliano del Sannio. Alla rotonda delle quattro Via Nove si prende la seconda uscita per restare sulla SP69, si attraversa San Giuliano del Sannio e si prosegue fino alla stazione ferroviaria dove si imboccherà la SP53 verso Vinchiaturo, fare molta attenzione in questa parte di percorso tutto in discesa, il transito in paese e il tratto successivo presenta diversi tornanti, in particolare al Km 48 circa dove si svolta sulla SP53 verso Vinchiaturo. Dopo circa 2 chilometri si prende la strada comunale direzione Guardiaregia.

Dopo circa 1,5 chilometri si svolta a destra subito dopo il passaggio a livello (ferrovia in disuso) e si prosegue verso Guardiaregia, dopo il ponte sulla superstrada inizia il secondo tratto impegnativo circa 1 Km con un dislivello di 120 Mt, si prosegue verso Guardiaregia fino all’innesto con la SP331, si prosegue sulla SP331 per 200Mt circa e poi si svolta su via Roma verso il centro di Guardiaregia, si transita per Piazza degli Eroi, e successivamente su via Guglielmo Marconi per ritornare sulla SP331, si continua sulla SP331, al Km 63 circa ci sarà il secondo punto ristoro, si prosegue verso la diga di Arcichiaro e fino a Sella Del Perrone. Al bivio si prosegue sulla SP106 direzione Campitello Matese, con transito sul punto più alto del Matese raggiungibile su strada 1608 mt s.l.m., al lato del monte La Gallinola dove ci sarà il traguardo del Gran Premio della Montagna. Si prosegue sulla SP106 fino al traguardo di Campitello Matese».