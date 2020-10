ciboperlamente, quando la cultura incontra il marketing

Non è la prima volta che succede. Che un’azienda come la Zanichelli riesca a coniugare in maniera magistrale la sua mission con l’unconventional marketing.

È dal 2017 che la casa editrice, fondata dal libraio modenese Nicola Zanichelli nel 1859, si impegna in campagne di sensibilizzazione nei confronti di ciò che ha di più caro: la lingua italiana.

Prima con attività indirizzate direttamente ai ragazzi, primi fruitori del suo prodotto cult, il vocabolario, poi rivolgendosi ad un target sempre più ampio e vasto.

È così che, nel 2018, nasceva la campagna “Parole da salvare”, in cui il marketing non convenzionale diventava educativo. Perché oggi la lingua italiana ha bisogno di tornare ad essere ciò che è sempre stata: una fonte di ispirazione inesauribile grazie soprattutto alla sua complessità e alle sue numerose sfaccettature.

Un vocabolario gigante, presente nelle maggiori piazze italiane, ha evidenziato i 3.126 lemmi di cui è necessario prendersi cura per evitare che questi cadano nell’oblio. Insieme all’installazione, dei graffiti a terra riportavano le parole più inusuali e l’intera sezione del vocabolario che ne approfondiva il significato. L’hashtag che accompagnava la campagna era #laculturasifastrada e l’invito quello di scegliere una parola da custodire, inserirla nel proprio lessico giornaliero e, perché no, condividerla sui social.

Gli ingredienti per una campagna di successo c’erano tutti: contenuti, street-marketing e attività digital. E l’attività si è rivelata indubbiamente vincente.

Ma la buona pratica del marketing richiede costanza. E costante innovazione.

Oggi, Zanichelli dà vita ad una nuova campagna dal nome: #ciboperlamente.

In occasione del lancio dell’edizione 2021 del vocabolario Zingarelli, la nuova mission della casa editrice è quella di far conoscere le etimologie. Quale modo migliore di raccontare la bellezza della lingua italiana se non attraverso la sua storia? Perché conoscere il proprio passato serve a capire il presente e a costruire il proprio futuro.

Nasce così un vero e proprio servizio di consegna a domicilio (gratuito) per tutti coloro che desiderano scoprire le curiosità lessicali più interessanti e indubbiamente attuali.

Sul sito di Zanichelli (ciboperlamente.zanichelli.it) è possibile selezionare il menù che si preferisce, ordinarlo e riceverlo direttamente a casa propria. Cosa contiene questo menù? Cartoline con una selezione delle migliori specialità italiane… linguistiche però!

Dal menù tradizionale a quello innovativo, passando per quello esotico. Il tutto condito con le surreali e inconfondibili immagini del disegnatore venezuelano Fernando Cobelo.

Un progetto a 360° che rende la cultura entusiasmante e divertente e cerca di avvicinare gli italiani a ciò che dovrebbero custodire e conservare nel miglior modo possibile: la propria lingua, la propria storia. Scoprire l’origine delle parole che utilizziamo non è mai stato così bello.