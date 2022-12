Cibo sintetico, Coldiretti Molise: «Oltre 20 comuni della regione dicono no, raccolte 5200 firme»

Sono oltre 20 i Comuni della regione che, ad oggi, hanno approvato una Delibera di Consiglio o di Giunta per dire NO al cibo sintetico. A questi se ne stanno aggiungendo altri in procinto di formalizzare la loro contrarietà alla produzione e diffusione di “cibo” prodotto in laboratorio. La presa di posizione degli Enti accoglie l’invito di Coldiretti Molise che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello ai primi cittadini a mobilitarsi contro il rischio concreto che il cibo sintetico arrivi presto sulle tavole dei cittadini.

La richiesta di supporto che l’Organizzazione ha inviato ai 136 Comuni della regione affianca la raccolta firme per la petizione popolare, promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition, per chiedere una Legge nazionale che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Ad oggi le firme raccolte in Molise hanno superato il numero di 5.200.

“La chiara presa di posizione da parte dei Comuni, a pochi giorni dal nostro appello, e la conferma che molti altri stanno per deliberare in tal senso – afferma il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – dimostra la bontà della nostra mobilitazione e ci spinge a proseguire in tal senso anche con la raccolta delle firme dei cittadini-consumatori”.

Nello specifico l’Organizzazione invita i Comuni a farsi promotori di una Mozione a sostegno della petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative finalizzate a richiamare l’attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio; difendere, in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e forestale, le filiere agro zootecniche regionali minacciate dalla diffusione del cibo sintetico, anche attraverso leggi di limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia trasmettendo copia delle delibere al MASAF.

L’azione di Coldiretti parte dai presupposti che: il cibo sintetico è prodotto in bioreattori e dunque non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti. Inoltre, non è possibile confrontare gli impatti del cibo sintetico con le medie europee o mondiali, ma con i sistemi più avanzati e sostenibili per valutare correttamente gli esiti ambientali del cibo fabbricato in un bioreattore. Come se non bastasse, poi, la produzione di questo “cibo” limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo; favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l’offerta di cibo nel mondo; spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura e da ultimo non aiuta la salute in quanto non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo breve e non consente di avere alcuna certezza.