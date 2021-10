Cibo mischiato ad antigelo, esche avvelenate a Termoli. “Fate attenzione”

Cibo mischiato ad antigelo. Sono queste le “nuove” polpette avvelenate che sono state ritrovate a Termoli nella zona di via Tremiti, via Pantelleria e via Isole Baleari dai residenti che portano tutti i giorni a spasso i loro cani. E’ un alert generale quello che arriva da Facebook dove Patrizia Colantuoni ha voluto avvisare tutti i possessori di amici a quattro zampe a fare attenzione alle esche avvelenate che, purtroppo, hanno già ridotto in fin di vita il cane di una bambina. “Attenzione in via Tremiti, via Pantelleria, via Isole Baleari, qualche brava persona che odia i cani ha pensato bene di mischiare a del cibo un po’, un bel po’ di antigelo così da ucciderli. Il cane di mia nipote Burt è ricoverato in fin di vita”. Al vaglio ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza che restituiscano la descrizione di chi ha lasciato le polpette in quella zona. (FOTO IN ALTO E IN HOME PAGE DI ARCHIVIO)