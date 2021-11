Domani al Convitto Mario Pagano, a cura dell’Accademia Italiana della Cucina. Verrà anche presentato il libro: “ Una scommessa per il futuro” di Ernesto Di Pietro

Sabato 13 novembre 2021 alle ore 16:30 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, per celebrare la ricorrenza si terrà un interessante incontro con il seguente tema:

“Cibo e arte lungo le strade della transumanza” al fine di sottolineare l’importanza dei tratturi, “pubblici sentieri” di un tempo, nell’ibridazione delle popolazioni poste sul tracciato sia nelle consuetudini gastronomiche che in altre manifestazioni artistiche.

A seguire ci sarà la presentazione del libro: “ Una scommessa per il futuro” di Ernesto Di Pietro.

Ospite d’onore Mimmo D’Alessio Vice Presidente Vicario dell’Accademia Italiana della Cucina L’iniziativa della Delegazione, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Campobasso, mira a suggerire degli spazi interessanti dove andare a curiosare, dei progetti culturali finalizzati a perseguire gli obiettivi istituzionali parlando non solo di

cibo ma anche di luoghi, non solo di cucina ma anche di arte, non solo di gastronomia ma anche di antropologia.