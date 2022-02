Ciaspolata al tramonto sul Matese per gli appassionati della montagna

Un’escursione pomeridiana con le racchette da neve ai piedi sui sentieri della montagna molisana in un meraviglioso paesaggio innevato e silenzioso è senza dubbio un’esperienza unica e indimenticabile. L’associazione bojanese “Akurunniar Trek – escursioni, sport, avventura”, per gli appassionati della montagna ha organizzato per sabato prossimo, 19 febbraio 2022, una ciaspolata al tramonto, con rientro in notturna. Le montagne sono quelle del massiccio del Matese nella piana di Campitello Matese. Il programma dell’escursione il cui grado di difficoltà è EAI (escursione in ambiente innevato) è il seguente: ore 14.45 ritrovo presso la rotonda sulla statale SS17, bivio di San Massimo (CB); ore 15.30 arrivo presso il punto d’inizio dell’escursione. Preparazione dei partecipanti con piccolo briefing iniziale e partenza della ciaspolata; ore 19.00 fine della ciaspolata e rientro in notturna, con possibilità, per chi lo desiderasse, di consumare la cena in un rifugio della zona. Abbigliamento consigliato e attrezzatura (comunque idonei ad un ambiente montano): scarpe da trekking, zainetto, pantaloni lunghi da trekking, intimo traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, cappello, guanti, scalda collo, bottiglietta d’acqua, ghette e ciaspole. Chi non è provvisto di ciaspole ha la possibilità di noleggiarle. Ogni partecipante dovrà essere necessariamente munito della lampada frontale.