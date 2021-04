Ciao Zio Ennio, l’addio dell’associazione Muvt di Tufara a un uomo buono

No, stavolta il Covid non c’entra niente. Ennio Giuliani se ne è andato perché un altro brutto male lo ha portato via. Commuove il video che l’associazione “Muvt” di Tufara gli ha voluto tributare su facebook. L’omaggio a un uomo buono che a Tufara si è sempre fatto ben volere. La tristezza è tanta, è vero, e il ricordo è ancora vivo. Ennio ci ha lasciati a 71 anni e Tufara vuole ricordarlo con questo video. Buon viaggio Ennio!