“Ciao Tonino”. Il cordoglio della Polisportiva Molise

Stamattina Tonino Bussone ci ha lasciati.

E’ un momento molto triste per tutta la comunità rossoblù.

Se ne va l’uomo che, più di tutti, ha scritto la gloriosa storia di questa società. Una persona stupenda, con la battuta sempre pronta, capace di strapparti un sorriso in ogni momento.

Ci lascia, però, in eredità la passione smisurata per l’Atletica Leggera, interpretata più come una “missione” che come una pura e semplice attività sportiva.

Intere generazioni di ragazzi sono state allenate e “cresciute” da lui.

Ci viene da pensare che l’unico modo per riempire questo senso di vuoto, che ci pervade in questo momento, sia quello di continuare l’opera che lui ha iniziato, ed alla quale ha dedicato TUTTA la vita … rendere grande la “sua” Polisportiva Molise!

Ciao Tonino.

I ragazzi, i tecnici, i dirigenti e gli amici tutti della Polisportiva Molise.