Ciao Sergio, cantore di un tempo che non c’è più. Campobasso ringrazia il preside, lo sportivo e il giornalista

L’ultimo saluto a Sergio Genovese nella Chiesa di San Paolo

L’ultimo saluto di una folla commossa, questo pomeriggio, venerdì 17 febbraio, a quello che per tutti era il Preside Genovese ma che per molti era tanto di più. Il suo spessore umano, la sua sensibilità e il suo rigore morale sono stati il segno di un’esistenza vissuta per l’educazione. Dai tanti ragazzi che lo hanno conosciuto nei banchi di scuola, a quelli che lo hanno apprezzato sui campi di calcio o di atletica. Per tutti Sergio Genovese aveva un consiglio o una parola di conforto. A volte con toni aspri, sempre decisi, non venendo mai meno alla sua missione di educare.

Professore, preparatore atletico, dirigente di club, giornalista, scrittore, preside: in ogni attività che ha svolto nella sua brillante carriera ha tenuto sempre la schiena dritta, senza mai scendere a compressi. Era fatto così Sergio Genovese e traspariva anche dai tanti articoli che ha regalato alla nostra testata e a tutti i cittadini molisani. Ed ogni volta era un piacere leggerlo, soprattutto perché non è stato mai banale, mai allineato e ciò che aveva da dire lo diceva apertamente, senza giri di parole. Forse per questo, a qualcuno, poteva risultare antipatico, ma era una persona vera. Soprattutto un amante sincero e appassionato della sua città. Di cui ha cantato pregi e difetti. Con uno sguardo malinconico rivolto al passato, a quella vita di piazza che, come ha raccontato nel suo ultimo libro, ormai non c’è più. E soprattutto a quei personaggi che animavano la città. Tra i quali da oggi ci sarà anche lui. Cantore innamorato della Campobasso che fu.

Ciao Sergio.