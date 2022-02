“Ciao Salvatore, sarai mio amico per sempre”: il toccante ricordo di un collega

“Voglio immaginarti così, libero nel correre con la tua bici da campione sulla strada che il buon Dio ha costruito per te”

Questa mattina la scomparsa di Salvatore Mignogna che ha gettato nello sconforto, amici, colleghi e familiari.

Di seguito il toccante ricordo di un collega-amico della Bper.

“Cara Daniela, il tuo, il nostro Salvatore ci ha lasciati…improvvisamente, inaspettatamente! Le parole in questi casi possono fare davvero poco, ma sono l’unica cosa che ci permette di dare spazio al dolore, allo sgomento, alla tristezza. Con Salvatore abbiamo condiviso, noi colleghi, un po’ tutto: non solo il lavoro e le tante ore insieme, ma anche e soprattutto le sue passioni, lo sport, il suo trasporto per la squadra del cuore. A fine giornata, dopo l’impegno, lo stress, la stanchezza, non mancava mai un momento di cordialità e di leggerezza, la mano sulla spalla, un sorriso, una confidenza, una carezza e così, giorno dopo giorno, la stima è cresciuta insieme all’affetto.

Ti conoscevo bene, caro Salvatore, avevo imparato a vedere nel tuo cuore la tenerezza, la voglia di vivere, di fare tante cose, di costruire la tua famiglia. Il tuo bambino sarà orgoglioso di te, perché tutti gli racconteranno che padre meraviglioso saresti stato! Voglio immaginarti così…libero nel correre con la tua bici da campione sulla strada che il buon Dio ha costruito per te e tenerissimo nel guardare e proteggere da lassù il tuo cucciolo.

Ciao Salvatore sarai mio amico per sempre!” Michele

Al ricordo di Salvatore, tracciato dall’amico Michele, si associano tutti i colleghi della Bper.