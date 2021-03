Ciao Peppino Barone, stroncato dal Covid a 71 anni (IL RICORDO)

GENNARO VENTRESCA

Peppino Barone è stato un vigile talmente presente sul territorio da vedertelo spuntare all’improvviso da ogni angolo del capoluogo. Era sorridente, quanto inflessibile, rigido, ma mai ingiusto. Quando c’era lui in strada, state pur certi che il traffico sfilava liscio e non vedevi neppure un’auto fuori dalle zone consentite.

La storia è andata avanti così per decenni. Sino al giorno del suo congedo. Che festeggiammo da Lupacchioli sorseggiando un caffè, da vecchi amici.

Il suo nome anagrafico era Giuseppe, ma per tutti noi era Peppino. L’ho conosciuto negli anni verdi, la sua palazzina stava proprio di fronte alla tabaccheria di mia madre, in via Mazzini, accanto al passaggio a livello.

Peppino amò più lo sport che i libri, ma senza sacrifici portò a casa il pezzo di carta. Che gli fu utile per vincere il concorso di agente della polizia municipale di Campobasso.

Giocò terzino destro nell’Aurora, una specie di Davide Calabria vecchia maniera: piccolo e tosto, tenace e scattoso e paradossalmente rispettabile anche nei colpi di testa.

Non solo calcio, ma anche velocista della Polisportiva Molise di Tonino Bussone. E poi un grande amore per la campagna, dove, come un Cincinnati si era rifugiato dopo aver completato gli anni di servizio. Il suo orto era diventato famoso nei frugali racconti da bar, a cui partecipava di striscio, nelle brevi pause tra una sfacchinata e l’altra tra i tubi di scappamento di auto in coda.

Uno così, sveglio e guizzante come un pesce in acquario te lo saresti immaginato pensionato centenario. Il Covid, invece, lo ha stroncato all’improvviso, al Cardarelli, rendendo inutili le pur premurose cure dei medici e infermieri. Aveva 71 anni. Oggettivamente pochi per chiunque, una inezia per un ex sportivo che ha passato la vita guadagnandosi lo stipendio per strada.

Mio malgrado, mi è stato assegnato il delicato compito di ricordarlo ai lettori. L’ho fatto con un groppo alla gola e con le gambe che continuano a tremarmi. Senza vergogna, di tanto in tanto mi è caduta anche qualche calda lacrima.

Ciao Peppino. Ti mando l’ultimo saluto, nel giorno in cui la tua candela si è spenta.