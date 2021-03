“Ciao Nick, amico di sempre”, il ricordo

Amico mio, amico di tutti,

so che sei qui con noi, sappiamo che continuerai ad essere per noi ciò che sei sempre stato: amico fidato, marito esemplare, padre appassionato, nonno generoso ed instancabile, cittadino onesto. Vorremmo continuare a parlarti come sempre, non vorremmo avere parole di tristezza, vorremmo continuare a ridere e scherzare di ciò che ci faceva divertire insieme, a parlare di politica, di società, di vita, a godere dei primi raggi di sole lungo il corso di Campobasso. Il tuo sorriso sincero, il tuo portamento fiero ed elegante, il tuo amore per la vita e per il bello che ci offre, sono l’eredità che ci affidi e noi ne saremo degni. Nel quartiere della nostra gioventù, culla della nostra amicizia, oggi ci saluteremo, sapendo che non sei fuori dalla nostra vita, non sei lontano, sei solo dall’altro lato del cammino.

Ciao NICK

Il tuo amico di sempre

Franco Fasciano