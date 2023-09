Ciao Mario. L’ultimo saluto di Toro ad una persona speciale

Infermiere molisano in servizio a Piacenza, strappato alla vita a soli 49 anni. Lascia la moglie e una figlia. Famiglia e amici distrutti dal dolore

La morte non conosce pietà, è vero. Arriva come un’oscura e ineluttabile presenza, portando via con sé sogni e speranze, ma c’è una cosa che la morte non può mai cancellare: l’amore.



Oggi, 23 settembre 2023, la comunità di Toro, in provincia di Campobasso, si è riunita per dire addio a un uomo straordinario, Mario De Rubertis, scomparso prematuramente a soli 49 anni, a causa di gravi problemi di salute che lo hanno tradito e abbandonato lentamente, ma inesorabilmente.



Infermiere a Piacenza, marito e padre, molisano di Toro. Impeccabile in famiglia e sul lavoro.

Mario non era solo un nome nella lista della comunità, ma un amico, un figlio, un padre, un fratello e un marito amorevole. La sua prematura dipartita ha lasciato un vuoto che sembra impossibile da colmare. Le parole di conforto possono solo scalfire la superficie del dolore che tutti sentono in questo momento, ma sono parole necessarie per cercare di alleviare il peso dell’assenza di una persona speciale.

Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere Mario può testimoniare la sua gentilezza e la sua generosità. Era un uomo che metteva sempre gli altri al primo posto, che sapeva ascoltare e capire, che faceva sentire chiunque a suo agio con la sua presenza. Il suo sorriso, il suo spirito vivace rimarranno nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza.

Come padre, Mario era un faro di amore e saggezza. Ha trasmesso a sua figlia Giorgia non solo la forza di carattere, ma anche il valore dell’empatia e della compassione. Come marito, ha dimostrato che l’amore può superare qualsiasi difficoltà, perché la sua dedizione per sua moglie, Marilina, è stata un esempio luminoso di amore eterno.

Oggi, mentre diciamo addio a Mario, non possiamo fare a meno di pensare a tutti i momenti condivisi, ai sorrisi scambiati, alle gioie e alle sfide superate insieme. Il suo spirito vivrà per sempre tra di noi, nelle storie che raccontiamo e negli insegnamenti che ci ha lasciato.

In questo momento di dolore e di commiato, ci uniamo come comunità per sostenere la famiglia De Rubertis e Quicquaro, alla moglie Marilina e alla figlia Giorgia. Le nostre preghiere e il nostro affetto li avvolgono in questo momento difficile. Mario De Rubertis potrà essere assente fisicamente, ma il suo amore e il suo ricordo continueranno a brillare nei nostri cuori, illuminando il cammino delle generazioni future che avranno il privilegio di conoscere la sua storia e il suo spirito.

Addio, caro Mario, e grazie per tutto l’amore che hai donato al mondo. Sarai per sempre nei nostri cuori.