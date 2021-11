“Ciao Leopoldo, amico e collega. Grazie per tutto quello che hai fatto per il giornalismo molisano!”

Garbato e mai sopra le righe, sempre attento alle vicende della nostra, della sua terra. Spesso mi intrattenevo a parlare con lui e ogni nostra conversazione non risultava mai banale. Oggi, a pochi giorni dalla sua dipartita avvenuta a 79 anni il 29 ottobre 2021, mi rendo conto di quanto sia stata importante la sua presenza, come amico e come giornalista. Una presenza che per me si è rivelata arricchimento umano e culturale.

Leopoldo Feole, apprezzato editorialista del Quotidiano del Molise per lungo tempo, ma prima ancora giornalista Rai, esperto cronista di giudiziaria, ha contribuito a dare spessore alla TgR Molise. Generoso con me, ma anche con altri, nel dispensare consigli e suggerimenti nella pratica del mestiere di giornalista. Ogni nostra chiacchierata, qui nella redazione del Quotidiano del Molise, partiva da piccoli spunti e finiva per addentrarsi in tematiche di interesse comune che spaziavano dalla politica all’attualità con uno sguardo rivolto al presente e al futuro, senza mai dimenticare origini e passato di questo Molise che tanto ha amato nonostante le sue origini fossero del Casertano.

Laureato in Giurisprudenza, iniziò la sua carriera professionale come segretario comunale, professione che lasciò per assecondare la sua vocazione: il giornalismo.

Cronista, prima di ogni cosa, ma col trascorre del tempo ha avuto modo di dedicarsi alla passione della Storia, locale con richiami nazionali, che ha coltivato scrivendo libri e saggi la cui prosa leggera e mai scontata, hanno deliziato la lettura dei suoi tanti estimatori, me compreso.

Fine ed astuto ricercatore dei dettagli nelle vicende che raccontava, mai superficiale, Leopoldo ha contribuito ad arricchire con le sue rubriche i contenuti del giornale da me fondato e diretto. Senza di lui Il Quotidiano del Molise non sarebbe stato lo stesso.

Forse non sono riuscito a trovare le parole adatte per esprimere tutta la mia gratitudine, ma voglio cogliere l’occasione per abbracciare la sua famiglia. Ciao Leopoldo! E’ stato un onore essere tuo amico e collega!

GIULIO ROCCO*

Direttore responsabile Quotidiano del Molise edizione cartacea