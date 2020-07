Ciao Giù, il primo agosto la presentazione del volume dedicato a Giulio Rivera

Nato da un’idea di Adele Terzano, “Ciao Giu’” (il volume sarà presentato il 1 agosto a Guglionesi in piazza Giulio Rivera – o al teatro Fulvio in caso di pioggia) è un libro che non racconta, ma con parole e immagini riporta alla memoria un giovane di Guglionesi scomparso a 24 anni: Giulio Rivera, un membro della scorta dell’on. Aldo Moro, ucciso nell’agguato di via Fani il 16 marzo del 1978. Il primo agosto ricade l’anniversario della sua nascita. Un libro fatto di flash (parole e immagini composte), edito dai Cantieri Creativi, realizzato per ricordare, che significa “conservare nel cuore” e per avere il coraggio di trasmettere ai nostri giovani che c’è stato un figlio della propria terra che ha dato la vita nel compimento del suo servizio. Nessuno di noi morirà mai, ma ci sono persone particolari che lasciano un segno indelebile e queste persone entrano a far parte della memoria collettiva.