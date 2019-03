Anche Campobasso nel progetto per l’inclusione sociale dei migranti

CAMPOBASSO

Favorire la piena inclusione sociale ed economica dei migranti a livello locale, nazionale ed europeo è alla base di un progetto che vede impegnata Campobasso in prima fila. Si tratta di “International Network for Migrants”, finalizzato a promuovere azioni volte all’inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti sui territori di attuazione degli interventi (Italia-Germania-Grecia), attraverso lo scambio di buone pratiche tra operatori e organizzazioni ni che operano e gestiscono le diverse fasi dell’integrazione degli stessi. Attraverso la creazione di una rete fisica e virtuale si intende incentivare i soggetti coinvolti ad applicare interventi positivi attuati in altri contesti, al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti. Su una support platform saranno messi a disposizione di tutti (online) i materiali prodotti (prassi catalogate). La piattaforma fungerà da repository delle risorse prodotte e delle linee guida per il trasferimento delle prassi e crescerà con il rafforzamento costante del sistema di rete tra gli stakeholder. Per il coordinamento e la gestione delle attività progettuali sarà formato uno Steering Committee, mentre la validazione delle prassi e dei documenti tecnici sarà effettuata da un Comitato Scientifico. «Obiettivo del progetto – dicono dal Comune di Campobasso – è dar vita ad una rete di sostegno tra soggetti molisani ed europei, pubblici e privati, operativi nell’integrazione dei migranti. In particolare, il progetto darà spazio alle esperienze create “dal basso” e poi condivise grazie a tecnologie 2.0 (user generated content). Il progetto consentirà di conoscere, valorizzare e capitalizzare le buone pratiche e le esperienze fatte da altri in altri contesti; sperimentare nuove forme di condivisione delle prassi; creare legami per future collaborazioni». L’Ats di Campobasso è capofila, partner sono: Regione Molise, Ares Scarl, EKKE Centro Nazionale per la Ricerca Sociale (Grecia)Federal Association “Networks of Migrant Organizations (NEMO)” (Germania). L’iniziativa sarà presentata domani a Palazzo San Giorgio.