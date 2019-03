Cianuro nel cibo della colonia dei gatti vicino al cimitero di Isernia

Nelle vicinanze del cimitero di Isernia vive una piccola comunità di gatti che viene quotidianamente nutrita da alcuni volontari, che li tengono anche puliti e li assistono amorevolmente. Tra loro, anche tante di quelle persone che si recano al cimitero per pregare vicino le tombe dei propri cari. Prima o dopo, si fermano vicino i gatti e li nutrono con i resti del loro pranzo o con i classici croccantini.

Ebbene ieri, alcuni di questi volontari ci hanno segnalato un gesto gravissimo. Ad uno dei gatti della colonia è stato dato del cibo contenente cianuro, in sostanza veleno per topi sotto forma di palline di cibo. Il gatto, fortunatamente deve essersene accorto e forse per questo si è salvato. Ora, i volontari lo stanno curando con antibiotico e cortisone e ce la dovrebbe fare, ma resta la gravità del gesto.