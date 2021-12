“Ciak si impara”, buona la prima alla Brigida

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei disabili si è alzato il sipario sul progetto laboratoriale che mira ad emozionare con il cinema

Buona la prima! Con La mia vita da zucchina, di Claude Barras, venerdì 3 dicembre è andato in scena il primo appuntamento con Ciak… si impara! Il cinema che emoziona.

Un progetto laboratoriale che porta la firma della Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Brigida”, giunto alla sua seconda edizione.

Il primo ciak ieri mattina, 3 dicembre, nel plesso di via Cina, dove è stata accuratamente allestita una piccola sala cinema in grado di accogliere in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid gli studenti delle prime.

E’ proprio a loro, infatti, che si rivolge il laboratorio: a turno tutte le classi prenderanno parte ad una delle proiezioni in scaletta nell’anno scolastico 2021/22.

Un percorso studiato ad hoc e legato a tre diverse ricorrenze: la Giornata Internazionale dei Diritti dei Disabili (il 3 dicembre) e la Giornata della Donna (8 marzo) per iniziare; si chiuderà in bellezza il 1 giugno con la Giornata mondiale dei Genitori.

Come dicevamo, il primo ciak venerdì mattina: la proiezione è stata organizzata su due turni, in modo tale da rendere possibile la visione agli alunni delle classi I D, I E e I H.

A fare da padrone di casa ci hanno pensato i docenti che per il secondo anno organizzano il laboratorio ed il dirigente scolastico, Francesco Paolo Marra, che ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli attori che hanno sposato un’iniziativa che vede la scuola in prima linea in qualità di istituzione in grado di favorire nei ragazzi lo sviluppo di competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale, nonché di cittadinanza.

E venerdì dei passettini in avanti sono stati fatti.

Con La mia vita da Zucchina, film d’animazione in stop motion che narra la storia di un bambino di 9 anni ospite di una casa famiglia, sono state approfondite tematiche quali la diversità, l’amarezza di sentirsi l’ultimo tra gli ultimi, ma anche il riscatto finale e valori importanti come la solidarietà e l’amicizia.

Ha introdotto la proiezione Antonio Cappella, da anni impegnato a diffondere sul territorio la passione per l’arte cinematografica, intesa come momento di crescita e sviluppo interiore, che ha offerto ai ragazzi anche utili spunti di riflessione oltre ad illustrare alcune tra le tecniche utilizzare per la realizzazione ed il montaggio del film.

Con l’associazione ‘Tempi moderni’, Cappella è uno dei partner del laboratorio Ciak… si impara, insieme all’Apsi e alla Consulta per le Disabilità del Comune di Termoli.

A conclusione del laboratorio i ragazzi hanno ricevuto anche una piacevole sorpresa: Ilaria Di Prima, giovane donna piemontese affetta dalla sindrome di Down, ha parlato della sua esperienza di vita, tra amici (non sempre tali), scuole e famiglia.

Un esempio di tenacia e coraggio quello di Ilaria, che ha fatto della danza il suo riscatto sociale.