“Ciak si gira!”, la redazione del “Quotidiano” set cinematografico per un giorno (LE FOTO)

É bello sognare quando si può e ieri, noi della redazione del “Quotidiano del Molise”, lo abbiamo fatto. Per un intero pomeriggio ci siamo catapultati nel Texas e abbiamo impersonato i giornalisti dell’immaginario “Dallas Daily”. E così, solo nello spazio di qualche ora (peccato!) la nostra redazione si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico con telecamere altissime, microfoni aerei e imbarazzo a mille di noi giornalisti impegnati a digitare notizie sulle nostre tastiere (in italiano s’intende!). Abbiamo parlato in inglese e “fatto da sfondo” all’americana Sharon, una delle protagoniste del sequel “Una Terra Chiamata Molise 3”. Il documento film ambientato in Molise e trasmesso online ha avuto così tanto successo che continuerà a fare emozionare i molisani e soprattutto quelli oltreoceano. La macchina da presa, infatti, ha cominciato a girare le nuove puntate l’11 luglio scorso che, ancora una volta, condurranno alla scoperta del Molise più bello con i suoi paesaggi da favola, ma che esistono davvero, e la genuinità e la semplicità di chi lo vive. E allora, non resta che attendere la fine delle riprese per immergervi in questa nuova splendida avventura da seguire online anche sul sito de “Il Quotidiano del Molise” ovviamente!