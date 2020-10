“Ciak in Molise”: il libro di Francesco Vitale sulla produzione cinematografica in regione

In occasione della presentazione del libro “Ciak in Molise”, si parlerà delle potenzialità del cinema per un territorio che è stato solo di rado oggetto di set cinematografici e che ancora non ha una organizzazione istituzionale per accogliere le produzioni.

L’evento si terrà sabato 17 ottobre alle ore 18:00 presso la sala del “Circolo Sannitico” con l’intervento di Giovanni Dello Iacovo (giornalista e membro del consiglio di amministrazione di Apulia Film Commission), Giovanni Maddalena (docente di filosofia della comunicazione all’Università degli Studi del Molise), Leopoldo Santovincenzo (saggista e responsabile dell’area programmazione di Rai4) e dello stesso autore.

“Ciak in Molise”, edito da Gump Edizioni, ripercorre le principali esperienze cinematografiche realizzate in Molise e analizza la situazione attuale del settore cercando di individuarne le prospettive future.

Francesco Vitale è tra i fondatori della società di produzione cinematografica INCAS ed opera da anni nel settore sia dal punto di vista produttivo che artistico.

Si invita la stampa a partecipare all’evento a partire dalle ore 17:30 per incontrare l’autore, i relatori e l’editore presso i locali del “Circolo Sannitico” di Campobasso.