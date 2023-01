Cia Molise: illustrate le linee guida della nuova Pac agli agricoltori

In una sala gremita presso la Camera di Commercio del Molise a Campobasso, la CIA -Agricoltori italiani del Molise ha illustrato le linee guida della nuova Politica Agricola Comunitaria.

“La riforma della Pac – afferma il direttore Donato Campolieti in una nota stampa – coprirà il quinquennio 2023-2027 ed è entrata in vigore all’inizio di quest’anno, dopo lo stop della pandemia da Covid e vari rinvii per l’approvazione.

La PAC rappresenta una delle più importanti politiche comunitarie, impegnando, infatti, il 39% del bilancio dell’Unione Europea.

I nuovi capisaldi che contraddistinguono questa nuova Politica Agricola Comune sono essenzialmente tre:

1. la durata dell’intero periodo di programmazione programmazione, da sette passa a cinque;

2.Con questa nuova riforma si punta nuovamente ad invogliare e porre maggiore attenzione alla produzione dei prodotti agricoli. In passato le varie riforme succedetesi miravano ad altri aspetti, quali la coltivazione, dando meno spazio alla produzione stessa;

3. Questa nuova politica agricola comunitaria 2023/2027 è orientata essenzialmente alla premialità verso quelle aziende che contribuiscono fortemente alla sostenibilità ambientale, quindi, più attenzione al biologico e a tutte quelle pratiche salvaguardino la biodiversità, la tutela ambientale e del paesaggio e la sicurezza alimentare.

“Una platea partecipata quella che ha seguito il workshop- commenta il Presidente della Cia Molise, Luigi Santoianni– che mostra quanto sia di vitale importanza il settore agricolo nel nostro territorio regionale.

La Cia Molise, come ha sempre lavorato – ribadisce il direttore regionale CIA Molise Donato Campolieti – sarà al fianco degli agricoltori, offrendo loro informazioni, supporto e indirizzandoli, tramite gli sportelli dedicati e con l’ausilio di operatori professionalizzati, verso canali specifici per soluzioni concrete adatte allo sviluppo delle proprie aziende. Siamo certi – conclude il direttore – che i nostri agricoltori sapranno cogliere tutte le opportunità della nuova Politica Agricola Comunitaria del quinquennio appena iniziato”.