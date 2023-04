“Ci vuole un fiore”- evento di giardinaggio con le beneficiarie SAI a Sant’Elia a Pianisi

Dopo il successo del laboratorio “Ci vuole un fiore 2”a Campobasso si replica a Sant’Elia a Pianisi. Giovedì 27Aprile 2023, infatti, alle ore 11.30 presso l’angolo Corso Umberto I e via Padre Pio in Sant’Elia a Pianisi si terrà il laboratorio di giardinaggio per adornare l’aiuola messa a disposizione da parte del comune a cura delle Beneficiarie SAI (Sistema Accoglienza Integrata) del progetto “Sant’Elia a Pianisi” che accoglie ad oggi 19 ospiti. Con il Patrocinio del Comune di Sant’Elia a Pianisi, ASSeL, Assistenza e Lavoro , in collaborazione con Agorà-Cooperativa sociale, è, attualmente, ente gestore di tre Progetti SAI tra Campobasso e provincia. Da circa quattro anni l’attività SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) prosegue alacremente al fine di incentivare inclusione ed integrazione in un contesto finora sconosciuto. L’Obiettivo, infatti, alla base dei SAI è l’accoglienza, la tutela, e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di status, sussidiaria e protezione speciale. A tal proposito, la Coordinatrice dott.ssa Annarita Fagnano ha dichiarato che le iniziative messe in campo, dal laboratorio di giardinaggio a quello di pittura e decorazione su stoffa, sono state ben accolte dalle beneficiarie che mostrano il proprio impegno e la volontà di apprendere tecniche ed esperienze nuove per arricchire il proprio bagaglio culturale. Allo stesso modo l’Amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi, targata Biagio Faiella, particolarmente sensibile a tali iniziative, è fiera di sostenere eventi, flash mob a favore di donne e bambini, immigrate o che vivano situazioni di disagio, sposando le cause sociali, così come realizzato in occasione della “Giornata Internazionale della donna”.