«Ci stavamo rilassando in pineta quando un uomo ha iniziato a toccarsi», la testimonianza shock

Sarebbero arrivati all’interno della pineta di Petacciato per godere della bellezza di un territorio per certi versi ancora incontaminato quando, all’improvviso, hanno visto davanti ai loro occhi un uomo sui circa 60 anni «che era intento a toccare le sue parti intime». La sconcertante segnalazione arriva da una cittadina molisana con residenza da quasi 10 anni nel Regno Unito che assieme al compagno si è messa in macchina e ha percorso oltre 1200 miglia per tornare nella regione che non esiste. «Sembriamo essere gli unici tra i turisti che hanno deciso di far girare l’economia locale», racconta in una mail inviata alla nostra redazione e che manteniamo anonima per motivi di privacy. L’episodio che racconta risalirebbe a qualche giorno fa e, purtroppo, si unisce ad una serie di segnalazioni che negli anni passati sono già arrivate su quello che avverrebbe all’interno della pineta. «Abbiamo prima pranzato a Termoli e deciso di andare nella pineta di Petacciato per rilassarci, mai immaginando che fosse un covo di pervertiti e gente malata. Eravamo sotto i pini quando ho alzato lo sguardo e visto un uomo di 60 anni che toccava le sue parti intime di fronte a noi. Eravamo in completo shock e non abbiamo avuto la forza di inseguire questo individuo e dargli una lezione. Sono rimasta senza parole e abbiamo deciso di non fermarci più qui in Molise per la durata che programmavamo». Di qui l’appello della donna alle istituzioni competenti affinché si faccia al più presto qualcosa per evitare che questi sconcertanti episodi possano continuare soprattutto nel periodo estivo quando è ipotizzabile che aumenti il numero delle persone che frequentano la zona. La testimonianza della donna, però, va oltre: «abbiamo provato a cercare questa persona nelle case oltre il sottopassaggio e per nostro grande stupore abbiamo trovato due bambini che conoscevano bene questo individuo e ci hanno dato anche il suo indirizzo preciso. Sono stanca di tanta perversione e vorrei davvero che questa regione diventasse sana almeno sotto questo punto di vista sia per i bambini che meritano di giocare felici che per tante persone che vorrebbero spendere un soggiorno rilassante. Proprio pochi giorni fa pensavo di acquistare una proprietà in quelle palazzine, ora capisco che i turisti devono solo scappare da questa regione che ha tanto potenziale ma che purtroppo è malata di cattiveria e perversione».