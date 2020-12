“Ci siamo svegliati con una grande sorpresa”, Perino, il termolese bloccato sul mercantile in Cina

“Oggi una giornata ricca di sorprese. Ci siamo svegliati con messaggi dei nostri amici e parenti di questa notizia data da Di Maio. Certo ci dà serenità e speranza ma da qui non sappiamo niente di più”. E’ così che Gianluca Perino, il giovane termolese bloccato sul mercantile al largo della Cina assieme ai suoi compagni marittimi, ha commentato la notizia ufficializzata dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, del rientro in patria. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo dopo 14 mesi bloccati nel mare della Cina a causa di una serie di problemi tra l’Australia e la stessa Cina che ha costretto il mercantile sul quale stava lavorando Perino a restare bloccato all’ancora in mezzo al mare. “E’ una notizia che ci dà serenità – ha affermato Perino contattato attraverso Messenger – ma da qui non sappiamo niente di più. Quello che sappiamo è che stiamo ancora sulla nave e da quando partiranno, chi ci verrà a dare il cambio, dovranno fare 2 settimane di quarantena e tutte le procedure per salire sulla nave, ma importante che danno l’ok per farli partire. Una volta che partiranno si potrà iniziare a sentire il profumo di casa e fare finalmente il conto alla rovescia”. Il mercantile a bordo del quale si trova Perino è rimasto all’ancoraggio per 14 mesi in mezzo al mare della Cina. “Non ho avuto paura. Sono 8 anni che navigo e assieme a me ci sono persone a bordo con ancora più esperienza, dei veri lupi di mare – ci racconta nonostante le difficoltà del collegamento – è capitato anche in passato di stare lontani da casa e passare il Natale sulla nave e diciamo che a questo siamo abituati. Di solito navighiamo tra i 4 e i 6 mesi e poi si rientra a casa. Questa volta è stata molto più dura, sopratutto da quando siamo arrivati qui in Cina. Sono 5 mesi che siamo qui all’ancoraggio bloccati senza poter sbarcare, senza assistenza medica e senza nessuno che ci informava. Mai successo in mezzo al mare una cosa del genere. Capita di fare qualche mesetto in più per cattivo tempo e perché il porto nn favorisce il rientro, lo sbarco, ma fare 14 mesi, tra cui 5 a gennaio 6 mesi bloccati qui senza sapere se e quando tornare a casa non è una delle situazioni che uno desidera”. Ogni due mesi, stando al racconto del giovane, “arrivava una barchetta a consegnarci i viveri. Certo abbiamo cercato tutti i giorni di non farci male non avendo assistenza medica. Ci siamo fatti mandare dall’Italia medicinali perché ci sono molte persone anziane con il diabete e altre malattie quotidiane. Si spera che non succeda mai niente, ma se succede solo San Basso lo sa. Sinceramente dopo più di un anno sulla nave nn so che significa stare tranquillo, ormai abbiamo perso tutte quelle cose belle e ci vorrà solo il ritorno a casa per farcele ritornare in mente”. Un ritorno che, però, ancora non ha una data certa. “Per avere certezza devono rilasciare i visti cinesi. Quando rilasceranno i visti i nostri sostituti potranno partire. Fino ad allora non è niente di confermato. Prima mandano visti i prima partono. Sperano che arriveranno i visti a breve e faranno partire la prima settimana del nuovo anno”.

Torneranno a casa i 13 marittimi italiani bloccati in Cina tra i quali anche il termolese Gianluca Perino. La notizia arriva direttamente dal Ministro Luigi Di Maio. “I 13 marittimi italiani bloccati in Cina potranno ritornare in Italia. Ho comunicato la notizia in una lettera inviata durante le festività ai sindaci che mi avevano chiesto un intervento per riportare in Italia i nostri connazionali. Lavorare in silenzio e con umiltà, senza proclami, porta importanti risultati. Questa è la strada che abbiamo scelto. È un onore servire il mio Paese e sono grato al nostro Corpo Diplomatico che nonostante le difficoltà legate alla pandemia non si sta risparmiando.

Ringrazio anche il Governo cinese per aver risposto alla nostra richiesta.

Andiamo avanti così”.

Anche Termoli aveva fatto parte della task-force che era stata costituita per cercare di riportare a casa i 13 marittimi. A farne parte era stato il consigliere comunale Nico Balice che si era speso in prima persona per il rientro del giovane termogene che per mesi è stato bloccato sull’imbarcazione. Sicuramente si tratta di un risultato importante e un sospiro di sollievo per la famiglia di Perino che adesso potrà riabbracciare i propri cari.