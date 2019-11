“Ci rivedremo a Filippi”, l’opera installata a Lucito

L’ultimo atto del progetto Vis à Vis Fuoriluogo è firmato da Paolo Borrelli e Fausto Colavecchia

L’ultima opera del progetto Vis à Vis Fuoriluogo 22 è stata realizzata e installata il 30 Ottobre 2019 nel comune di Lucito. Per gentile concessione della famiglia Continelli, il Palazzo Marchesale da oggi ospita sulle sue mura l’opera “Ci rivedremo a Filippi” di Paolo Borrelli e Fausto Colavecchia.

«”Ci rivedremo a Filippi”, così la frase che Cesare rivolse in sogno a Bruto – il quale era ormai ossessionato dalla propria partecipazione alla congiura contro il dittatore – prevedendone la futura sconfitta mortale presso la città Macedone. L’episodio, di immaginazione, viene riportato dallo storico Plutarco nelle Vite parallele e poi ripreso da Shakespeare nel Giulio Cesare; l’espressione nel tempo è diventata di uso comune, un motto per minacciare, non senza una nota scherzosa, una resa dei conti che dovrà infine giungere» le parole di Matteo Innocenti, curatore della residenza 2019. «Antonio Pettinicchi, tra i maggiori artisti molisani del Novecento, originario di Lucito, titolò così uno dei suoi quadri più importanti, denso di riferimenti politici. Paolo Borrelli e Fausto Colavecchia si “appropriano” della citazione per proporne, a livello formale, una differente versione: un’insegna luminosa al neon installata presso la porta d’ingresso al centro storico del paese, in prossimità del palazzo marchesale; un’apparizione che riverberando accoglie le persone in arrivo e accompagna quelle che escono – spiega ancora Matteo Innocenti. La frase non si esaurisce in uno specifico significato, la sua interpretazione resta volutamente ampia. Tra le ipotesi, considerando le criticità del periodo storico attuale, potremmo considerarla indizio del fatto che, prima o poi, si fanno sempre i conti con le conseguenze delle proprie azioni, sia a livello individuale che collettivo» ha concluso il curatore.