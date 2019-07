«Ci muoveremo con tutti i mezzi e in tutte le direzioni necessarie»

REDAZIONE TERMOLI

«Ci muoveremo con tutti i mezzi e in tutte le direzioni per evitare anche di un solo reparto dell’ospedale San Timoteo di Termoli». E’ quanto affermato dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti. Anche il Comune bassomolisano ha aderito al ricorso presentato dai sindaci dell’hinterland di Termoli per evitare la chiusura del punto nascita del San Timoteo. «L’atto della Struttura Commissariale, come noto, ha disposto – afferma Bellotti in una nota stampa – “la temporanea sospensione dei ricoveri in regime ordinario in elezione e in urgenza presso l’Ostetricia dell’Ospedale di Termoli con decorrenza dal 1.7.2019, nonché la graduale dimissione/trasferimento presso centro HUB delle pazienti già ricoverate sulla base della situazione clinica”. Ci muoveremo – ha proseguito Bellotti – con tutti i mezzi e in tutte le direzioni per evitare la chiusura anche di un solo reparto dell’Ospedale civile “San Timoteo” di Termoli. Fino a quando esisterà la Regione Molise non può non esserci un ospedale efficiente nel Basso Molise, ed è assurdo pensare ad un’attuazione, in corso da parte della Struttura commissariale, dedita a sopprimere servizi alla popolazione del territorio, strutture di vitale utilità. Guglionesi c’è… e ci sarà – è il messaggio del Sindaco di Guglionesi – in ogni azione di tutela del nostro territorio».