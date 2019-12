Christmas Village e Babbo Natale, torna la magia. Ecco tutti gli eventi

Divertimento per grandi e piccini. Tra le manifestazioni clou il Capodanno in Piazza e pista di pattinaggio

REDAZIONE TERMOLI

Una programmazione ricca di eventi natalizi quella di “Wintermoli 2019”. A presentare il cartellone questa mattina, 3 dicembre, in conferenza stampa presso il comune di Termoli l’assessore Michele Barile. Dal Christmas Village ai concerti natalizi, passando per le manifestazioni di punta come il capodanno in piazza e l’arrivo della Befana con i Vigili del fuoco. Eventi che tornano ad arricchire Termoli nel periodo più magico dell’anno con particolare attenzione verso i più piccoli. All’interno del Christmas Village ci sarà spazio per la pista di ghiaccio aperta dalle 10. 30 alle 20, la casa di Babbo Natale e i mercatini a tema. Si partirà dal 3 dicembre con “Natal Art”, una mostra d’arte che andrà avanti fino al 14 dicembre al Castello Svevo. Il 5 dicembre alle ore 21 presso il cinema Sant’Antonio ci sarà il concerto di presentazione con l’orchestra di fiati Giuseppe Ragni. Sabato 7 dicembre si entra nel clou degli eventi con l’accensione delle luminarie alle 18 in piazza Monumento che daranno il via all’apertura ufficiale del Christmas Village. Sabato 14 dicembre ci sarà lo spettacolo itinerante dei zampognari per le vie del centro. Tra gli appuntamenti ancora il 21 dicembre con il Christmas show, lo spettacolo natalizio con mascotte. Il 24 e 25 dicembre spazio al Santa Claus show. I bambini avranno l’opportunità di poter incontrare Babbo Natale in piazza Monumento, consegnargli la letterina e scattarsi anche qualche selfie. Il tutto condito da animazione e spettacolo. Il 26 spazio a Babbo Natale in Vespa a cura dell’associazione Thermularum Vespa Club. Un Natale da non perdere per questa edizione 2019 che promette divertimento e allegria per grandi e piccini.