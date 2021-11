Christmas Downtown, il calendario degli appuntamenti natalizi

Sarà un mese ricco di eventi, dalle mostre alla musica, quello che la galleria Spazio Arte Petrecca ha presentato in collaborazione con SM’ART- l’arte sm! e con il patrocinio del Comune di Isernia.

Si parte domani, giovedi 25 novembre, alle ore 21.00 presso l’Officina dei giornalisti con “Un volo molto Rapido” interpretato da Andrea Cacciavillani e “Liberazione” interpretata da Giovanni Gazzani – Musiche di Francesco Cipullo. Introducono Greta Rodan e Rosa Maria Socci

Domenica 28 novembre, fino al 12 dicembre, alle ore 18.30 protagonista la mostra Dissolvenze, la personale di Michel Casertano a cura di Carmen D’Antonino e Antonio Pallotta.

Edizione critica: Carmen D’Antonino Direttore artistico: Gennaro Petrecca

LA MOSTRA: Dissolvenze descrive la ricerca di Casertano, una ricerca il cui prodotto è un movimento dai contenuti spirituali i cui confini stilistici, chiaramente legati alle istanze interiori di natura mistica e in alcuni momenti anche simbolica, dissolvono da una polarità all’altra. Estremi di mutua inferenza, di derivazione reciproca, che posizionano l’uomo e l’artista in equilibrio su quel perimetro di crinale che, non è mai soluzione di continuità ma sempre visione olistica del mondo-e-del-mondo. Un ragionato “rappel al dis-ordre” le cui radici sono da ricercare nel maturato rifiuto dell’attuale e nella ricerca di riferimenti nella poesia, nelle mitologie, nelle mistiche, nell’indagine psicologica, insieme alla volontà di integrare pittura, scultura, paesaggio, architettura e decorazione per creare l’opera d’arte totale postulata da Richard Wagner. E quindi i paesaggi urbani quelli del mondo, trattati alla maniera dei pittori impressionisti, vengono sottoposti a morphing e trasformati per graduale dissolvenza in paesaggi dell’autre, quelli nel mondo. Michel Casertano, per processo di ascensione mistica, passa dalla solida e calcolata composizione di paesaggio, delle prospettive architettoniche e dei punti di fuga costruiti con assoluta perizia, al linguaggio informale epurato dalla codificazione preventiva e dal formalismo intellegibile, per abbracciare il gesto, il colore, la materia e liberare le passioni. Un processo quindi esistenziale oltre che artistico. Michel Casertano è quel maestro che personifica in maniera perfetta quel movimento che inizia a diffondersi nel XII secolo: a pittura paesaggistica. Le sue opere sono inebriate da dissolvenze di passaggi chiaroscurali e dalle tinte vivaci. Nel suo disordine pacato, fatto di spatolate, pennellate, colori e tele riesce a trasmettere l’amore per l’arte e per la sua terra dai monti innevati alle luci che accarezzano i vari paesaggi con tocchi violacei e rutilanti che si stagliano sul paese di Ripalimosani. Del maestro Casertano possiamo testimoniare la profonda umanità verso un’arte che riprende in maniera unica linguaggi trasversali, di sempre originale esegesi anche se apparentemente parecchio inflazionati.

Continueranno gli eventi:

Sabato 18 dicembre alle ore 11.00 ci sarà l’evento organizzato dal Comune di Isernia in collaborazione con la Galleria Spazio Arte Petrecca, Associazione SM’Art – l’arte sm! e Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia: Ex Tempore Before Xmas – call for artist una estemporanea di pittura e fotografia presso il Chiostro di Palazzo San Francesco

Domenica 19 dicembre e fino al 30 gennaio, alle ore 18.30 ci sarà l’Inconsueta forma, l’antologica di Fernando Battista a cura di Tommaso Evangelista.

Domenica 26 dicembre alle ore 21.30 protagonista il Tetracordo Jazz Club -Omaggio a Chet Baker. Gli artisti sono Tom Kirkpatrick (tromba), Luca Santaniello (batteria), Giordano Carnevale (clarinetto) Emanuele Valente (contrabasso). L’evento si svolgerà presso le cantine palazzo de Lellis – Petrecca)

Lunedì 27 dicembre ore 19.00 ci sarà l’evento Note d’opera giunto alla III edizione. Ecco gli artisti: Federica D’ Antonino (soprano), Giordano Carnevale (clarinetto), Francesco Cipullo (pianoforte).

La Galleria Spazio Arte Petrecca è aperta al pubblico dal mertedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e la domenica su prenotazione.

INFO Corso Marcelli 180 Isernia (IS) Tel: 3517082913- 345506803 Email: info@artepetrecca.comWeb: www.artepetrecca.com