Christian Bonacchi è un nuovo difensore del Campobasso

Giovane classe 2000, Christian cresce calcisticamente nel Carpi dove con la Primavera, mette a referto 39 presenze.

Approda a Tolentino nella stagione 2019/2020 dove resterà per 3 anni collezionando oltre 80 presenze. Dunque l’approdo in granata tra le fila del Fano, con la quale aggiunge ulteriori 33 presenze in quarta serie.

Fedelissimo di mister Andrea Mosconi, Christian approda in rossoblù per rinforzare il reparto arretrato.

Queste le sue prime impressioni: “Come sono stato contattato dal mister non ho esitato. Oltre ad essere una piazza importante, anche come tifo, c’è alla base un progetto con persone molto serie. Da avversario ho avuto modo di vedere l’entusiasmo che si crea quando le cose vanno per il verso giusto…dobbiamo puntare a questo”.

“Arrivo qui per dar tutto – dice Bonacchi – dobbiamo fare fin da subito gruppo, perché il gruppo affiatato in queste categorie fa la differenza… poi il 5 maggio tireremo le somme”.

Un passaggio su mister Mosconi: “E’ un lavoratore, un martello, fa rendere al massimo i suoi giocatori. Per me è gratificante avere un allenatore che mi stima così tanto. Ho sempre dato il massimo e sarà così anche in questa nuova e affascinante avventura”.

Benvenuto Christian e buon lavoro!