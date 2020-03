Chiusure e tutti in mascherina, Roberti “regolamenta” la città

L’ordinanza del sindaco di Termoli dopo i casi di Coronavirus. Bar chiusi dalle 20, ristoranti dalle 23. Obbligo di mascherine e guanti per tutti gli esercizi commerciali comprese le banche

Una ordinanza che gestisce, attività per attività, i comportamenti fino al prossimo 15 marzo quella che è stata firmata questa mattina dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Sotto la lente il rapporto con la cittadinanza e, ovviamente, la questione relativa al Coronavirus. Roberti ha voluto regolamentare la vita di Termoli per i prossimi giorni, in attesa di verificare quello che potrà succedere nell’avanzare o meno dell’epidemia. Misure abbastanza stringenti quelle firmate dal primo cittadino dopo la riunione che c’è stata in Comune stamattina e che riportiamo nel link in allegato.

L’ordinanza prevede :

: per i locali notturni la chiusura fino al 3 aprile

per i bar compresi quelli che effettuano ristorazione la chiusura dalle 20 alle 6 della mattina con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti

per le attività di ristorazione la chisura alle 23 con obbligo di utilizzo di guanti e mascherine

per esercizi pubblici di alimenti e bevande la non effettuazione dell’orario continuato negli esercizi della grande e media distribuzione che dovranno chiudere alle 13 per riaprire alle 16 e fino alle 20 con l’obbligo di fare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria, utilizzo di guanti e mascherine monouso

opifici ed impianti industriali obboligo di accurati ed urgenti interventi di pulizia straordinaria

per i mercati rionali obbligo di utilizzo di mascherine e guanti

per i distributori automatici di bevande e slot machine vietati

per le scuole la chiusura fino al 15 marzo

per le banche, gli istituti di credito e le finanziarie e i call center obbligo di sanificazione e utilizzo di guanti e mascherine monouso

per i centri sociali e le palestre la chiusura fino al 15 marzo.

Una ordinanza firmata in prima battuta nella giornata di ieri e integrata con un quadro sinottico in quella di oggi.

QUI IL QUADRO SINOTTICO DI INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA DEL SINDACO ROBERTI