Chiusura Unilever, costituito Comitato dalle aziende dell’indotto di Pozzilli

REDAZIONE

Il giorno 2 marzo a Pozzilli, presso il Consorzio Industriale Isernia-Venafro, alla presenza del Presidente del Consorzio Industriale Stefania Passarelli e delle componenti sindacali si è costituito il “Comitato indotto Unilever Pozzilli” in rappresentanza di 12 aziende e di 253 lavoratori. L’obiettivo è quello di affrontare le problematiche sorte in ordine alle voci di dismissione della fabbrica Unilever di Pozzilli. La finalità è quella di partecipare ai tavoli in corso presso la Regione, il MISE e tutte le altre sedi opportune; conoscerne le relative decisioni e rafforzare le istanze dell’indotto; onde evitare la chiusura dello stabilimento e tutelare gli interessi delle rispettive aziende, dei lavoratori e del territorio tutto.