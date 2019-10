Chiusura Senologia, Consiglio regionale preso d’assalto dai contestatori (FOTO e VIDEO)

REDAZIONE

Cittadini di Isernia inviperiti, questa mattina 1 ottobre, davanti a Palazzo D’Aimmo a Campobasso contro la chiusura del reparto di Senologia. Una protesta fortissima per bloccare i lavori dell’aula in Consiglio Regionale. Nei giorni scorsi la notizia dello stop degli interventi chirurgici complessi alla mammella che da ora in avanti saranno effettuati solo al Cardarelli di Campobasso, dove è stata istituita la Brest Unit regionale. Grida e urla da parte dei cittadini e di molte donne che hanno provato sulla propria pelle cosa significhi avere un cancro al seno. «Un consiglio regionale che non ha motivo di esistere -ha commentato Emilio Izzo- perché non risolve alcun problema. Noi non permetteremo ancora una volta che si giochi sulla pelle dei cittadini. Noi da qui non ci muoviamo fino a quando non si risolve il problema che hanno creato loro». Duramente contestato al suo arrivo il consigliere Iorio. «Il Molise ve lo siete mangiato -ha urlato una signora- Vergogna. Ritirati e vattene a casa». Intento alle 11 il Consiglio Regionale è stato sospeso per le veementi proteste all’esterno.