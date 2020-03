Chiusura scuole, Termoli bene comune «Indispensabile ma problematico»

REDAZIONE TERMOLI

«La chiusura delle scuole -si legge nella nota stampa di Termoli bene comune della sinistra- provvedimento indispensabile per arginare la diffusione del virus, provocherà problemi alle famiglie per la gestione dei figli. Genitori che lavorano, anche giornate intere, in mancanza di altri aiuti familiari, come spesso accade in città, si trovano ad affrontare una vera e propria emergenza. Pertanto, facciamo appello alle istituzioni e ai datori di lavoro ad applicare norme nuove e immediate che garantiscano tempi di lavoro ridotti e orari flessibili, per permettere ai genitori la cura dei figli, soprattutto dei bambini che spesso, nella nostra società priva di veri servizi, insieme agli anziani, rappresentano l’ anello debole della catena sociale. Ovviamente, tutto ciò senza intaccare le paghe e i salari dei lavoratori. Rammentiamo ulteriori misure che potrebbero essere attivate, ad esempio, in riferimento ad altre Regioni, ove possibile si potrebbe implementare il telelavoro, oppure, nel caso che entrambi i coniugi operino sul medesimo posto di lavoro, fare in modo che uno dei due abbia la possibilità di restare a casa. Auspichiamo un recepimento e un sollecito riscontro a queste proposte, anche alla luce della inedita e preoccupante situazione che sta investendo il nostro Paese».