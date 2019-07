Chiusura punto nascita, Toma: «Azione gravissima. Patto Salute? Intesa a rischio»

«In Molise hanno chiuso il punto nascita di Termoli, per noi questa è un’azione gravissima, la riteniamo politicamente attribuibile alla ministra Grillo». Lo ha reso noto a margine della Conferenza delle Regioni il governatore del Molise Donato Toma.

«Ho fatto presente in Comitato delle Regioni – ha ricordato – che avevamo un accordo con il Ministero della Salute perché dovevamo discutere ai tavoli tematici per il Patto per la salute tante tematiche, una di queste riguardava i commissariamenti e un’altra erano appunto i punti nascita, tema che era a cuore della Regione Molise, ma anche della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Io nel frattempo, nel rispetto della leale collaborazione, ho aspettato di discutere di questo tema ai tavoli, ma intanto che aspettavamo il ministro ha chiuso il punto nascita di Termoli. Noi nel frattempo non stiamo discutendo nulla sul Patto per la Salute e oggi ho chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, di inviare immediatamente, oggi stesso, una missiva al ministro Grillo perché fosse sensibilizzata su questo gravissimo problema, noi non possiamo più aspettare. Qualora – ha concluso Toma – dovesse arrivare un provvedimento che riguarda la sanità, e che doveva essere discusso per accordi già presi nell’ambito del Patto per la Salute, ebbene, se questa discussione non avviene il Molise potrebbe non dare l’intesa».