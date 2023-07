Chiusura punto nascita Termoli, Roberti: «Aspettiamo le modifiche al Balduzzi previste dal ministero»

Il governatore ha replicato all’ennesima richiesta del tavolo tecnico romano: «Ogni territorio deve avere i servizi indispensabili per la sua area. Si dovrà uscire dal commissariamento per garantire una sanità coerente con i costi e i Livelli Essenziali di Assistenza»

«Del punto nascita di Termoli stiamo già discutendo con il ministero della Salute. Lo stesso ministro Schillaci aveva previsto una modifica del decreto Balduzzi e siamo in attesa di capire quali saranno quelle realmente da mettere in campo per far sì che ogni territorio abbia i servizi indispensabili per l’intera area geografica». È quanto ha affermato il presidente della Regione, Francesco Roberti, in merito alla richiesta, l’ennesima, del tavolo tecnico romano di chiudere il punto nascita di Termoli che, per gli stessi dirigenti ministeriali, doveva essere chiuso già da tempo. Più in generale, «si dovrà uscire dal commissariamento – ha ribadito il governatore – mettendo in piedi tutta una serie di adempimenti che garantiranno al Molise di avere una sanità coerente con i costi che implica e con i Livelli Essenziali di Assistenza».

Sul tema della viabilità, specialmente quella interna, Roberti ha ricordato che «le Province sono state bloccate dal 2014 e lasciate senza risorse. Come presidente della Provincia di Campobasso, nell’ultimo triennio sono riuscito a cantierare 30 milioni di euro per la viabilità che collega le aree interne che sono 1400 km solo per la provincia di Campobasso sui circa 2500 di tutto il territorio. Avendo solo il servizio di trasporto su gomma, paradossalmente tutte le strade sono utili ed è evidente – ha concluso il presidente della Regione – che ci vogliono risorse aggiuntive e un piano di razionalizzazione di tutto il sistema viario».