Chiusura punto nascita, Tartaglione: «Le donne del Molise devono avere gli stessi diritti delle altre»

REDAZIONE TERMOLI

A partecipare alla manifestazione di questa mattina davanti l’ospedale San Timoteo di Termoli contro la chiusura del punto nascita della città adriatica c’era anche l’onorevole Annaelsa Tartaglione coordinatrice di Forza Italia. «Questa mattina-si legge su un post Facebook della sua pagina- ho voluto prendere parte al sit-in per difendere l’ospedale San Timoteo e per ribadire la nostra contrarietà alla chiusura del punto nascita. Le donne del Molise devono avere gli stessi diritti di tutte le donne che decidono di mettere al mondo dei figli! Sappiamo bene quali siano le problematiche, ma dobbiamo evitare oggi di perdere tempo in una inutile caccia al colpevole e capire piuttosto quale sia la strada migliore per difendere la nostra salute e i nostri diritti costituzionalmente garantiti. Questa battaglia va oltre ogni colore politico… dobbiamo chiedere con forza al ministro della Salute Grillo la sospensione del provvedimento. Termoli è la città con il maggior traino produttivo, la piu popolosa del Basso Molise e la seconda in assoluto della regione e ha un bacino d’utenza che in estate va ben oltre i 100mila abitanti. Servono quindi serie strategie in grado di riportare i pazienti in Molise ed evitare pericolosi effetti a catena che causerebbero la chiusura di altri reparti, l’aumento delle tasse e la fine stessa dell’utonomia del territorio. No a cittadini di serie A e di serie B, il governo intervenga presto! Altrimenti con l’esplodere della stagione turistica l’emergenza potrebbe trasformarsi in un vero e proprio dramma a danno di tutti noi».