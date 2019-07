Chiusura punto nascita, sindaci a Roma: «Tavolo tecnico disponibile al confronto»

REDAZIONE TERMOLI

«Nel primo pomeriggio di oggi -si legge nella nota inviata alla stampa dal sindaco di Termoli Francesco Roberti- insieme ad altri sindaci del basso Molise siamo stati ricevuti al Ministero della Salute a Roma dove abbiamo esternato tutta la nostra volontà di mantenere in vita il Punto Nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Con il sottoscritto erano presenti anche Giuseppe Caporicci sindaco di Portocannone, Mario Bellotti sindaco di Guglionesi, Pier Donato Silvestri sindaco di Campomarino, Giorgio Manes sindaco di Montecilfone, Gigino D’Angelo vice sindaco di Montefalcone nel Sannio e Gianfranco Sciarretta sindaco di Castelmauro. Con noi c’era anche l’ex direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo Filippo Vitale. Durante il tavolo tecnico si è evidenziata la necessità di un dialogo costante tra tutte le parti in causa. A partire dalla regione, dal commissario alla Santà Giustini e anche con lo stesso tavolo tecnico che è parso disponibile a riaprire il confronto sulla vicenda. Sicuramente dovremo sederci attorno ad un tavolo in questo periodo che verrà per cercare di programmare le migliori soluzioni che riescano a garantire la massima sicurezza alle partorienti e ai neonati al San Timoteo. Prossimamente dovremo riunirci per capire quali azioni mettere in campo per cercare di arrivare ad una soluzione definitiva».