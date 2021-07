Chiusura Punto Nascita, Molisanità: “Ottimo risultato al Tar, ma l’animo non è sereno”

“Ringraziamo di vero cuore gli avvocati, i Sindaci del basso Molise e le nostre future mamme che, per la seconda volta, si sono impegnati per la salvaguardia del punto nascite e per i diritti delle gestanti del nostro territorio”. E’ così che la presidente del Comitato Molisanità L113, Cinzia Ferrante, ha espresso il suo ringraziamento dopo l’ordinanza del Tar Molise che ha concesso la sospensiva al provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Termoli. Ferrante assieme a Debora Staniscia aveva espresso ai nostri microfoni tutta la preoccupazione per questo nuovo provvedimento dell’azienda sanitaria regionale (QUI L’ARTICOLO). “Nonostante l’ottimo risultato, il nostro animo non è sereno. È inconcepibile, dopo due anni, ritornare a combattere le stesse battaglie nelle stesse modalità. Ciò sta a significare che nulla è realmente cambiato anzi, si è arrivati addirittura ad utilizzare una tragedia per giustificare un sopruso. Ancor più inquietante – ha proseguito – è il silenzio di una larga parte della politica regionale e dei Parlamentari. Sorge spontaneo chiedersi dove siano finiti tutti coloro che, in passato, hanno aderito alle nostre iniziative monopolizzando i megafoni con i loro proclami. C’è un’unica certezza, il comitato MoliSaniTà L113 continuerà ad essere presente, con l’umiltà di chi è consapevole di non essere nessuno ma con la determinazione di chi conosce i propri diritti e pretende che vengano rispettati e ciò non vale solo per il punto nascite ma per la sanità nella sua interezza”.