Chiusura Punto Nascita, Felice: “Si convochi un incontro con la Conferenza dei Sindaci”

Gli aspetti e tutti i passaggi saranno chiariti nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata a breve, ma il presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, non ci sta a restare in silenzio di fronte alla decisione dell’Asrem di chiudere il Punto Nascita di Termoli scaturita all’indomani del dramma che ha coinvolto una famiglia che ha visto la morte del proprio bambino due ore dopo la nascita avvenuta con parto cesareo.

“A due anni esatti dalla prima disposizione di interruzione del ricovero in ostetricia al San Timoteo – afferma Felice – ci ritroviamo oggi a rivivere la stessa triste esperienza. Ciò dimostra che poco o nulla è stato fatto in questi due anni per risolvere le criticità già presenti, ma che stando ai fatti recenti si sono ulteriormente aggravate. Nella prima esperienza di cessazione del servizio nascite al San Timoteo, solo facendo ricorso alla giustizia impugnando il provvedimento è stato possibile conservare il servizio importantissimo per le partorienti del Basso Molise. Come prima risposta al ripetersi oggi dell’evento, non si può che ripercorrere lo stesso procedimento appellandoci alla magistratura. Questa però è soluzione emergenziale e provvisoria. Per risolvere definitivamente il problema occorre pretendere che nel nuovo P.O.2019/21 venga previsto il Punto Nascite al San Timoteo, tenuto conto che ancora oggi non è stato modificato il numero di 500 nascite annuali per consentire la presenza di un Punto Nascite in un ospedale. Il Comitato fa richiesta di un incontro con il Direttivo della Conferenza dei Sindaci, oltre che con il Commissario ad Acta, dottoressa Degrassi, alla sanità e al Presidente nonché Assessore regionale Toma per affrontare tutte le problematiche da tempo denunciate e mai risolte dagli organi competenti e preposte, in primis la Dirigenza Asrem. Si confida in un immediato e indispensabile intervento dei Sindaci del Basso Molise”.