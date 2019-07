Chiusura punto nascita ed emergenza sanità, venerdi il consiglio comunale monotematico

REDAZIONE TERMOLI

Un consiglio monotematico straordinario e urgente è quello indetto per venerdi 26 luglio alle 20 presso la sala consiliare del comune di Termoli. All’ordine del giorno la chiusura del punto nascita dell’ospedale Civile San Timoteo di Termoli e situazione di emergenza generale della sanità pubblica molisana, iniziative politiche da assumere per arginare la distruzione del sistema sanitario pubblico molisano. A protocollare la richiesta di convocazione del consiglio comunale straordinario monotematico in adunanza aperta è stata l’intera opposizione al comune di Termoli l’8 luglio scorso. Nell’ordine del giorno oggetto della richiesta di convocazione di Consiglio Comunale si chiede di aprire immediatamente un tavolo di confronto con il Presidente della Regione Molise Donato Toma e con i responsabili del Ministero della Salute, con l’obiettivo di ristabilire l’efficienza e la piena funzionalità del sistema sanitario regionale pubblico, gravato attualmente anche dagli eccessivi costi della sanità privata.