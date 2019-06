Chiusura punto nascita: «Dopo anni di omerta’ e sottomissione al politico di turno oggi si grida alla ribellione»

REDAZIONE TERMOLI

«Chiude parte dell’Ospedale di Termoli compreso il punto nascita, dopo anni di omerta’ e sottomissione al politico di turno oggi si grida alla ribellione». E’ questo quanto si legge nella nota inviata da SOA Sindacato Operai Autorganizzati, CUB Confederazione Unitaria Di Base Coor. prov. di Cb, Andrea Di Paolo e Alfredo Tamburini. «Speriamo sia giunto il momento e non solo rabbia tardiva che svanisce in pochi giorni la reazione avuta della popolazione del basso molise alla notizia della chiusura di parte dell’Ospedale di Termoli compreso il punto nascita ,stiamo assistendo da ieri a teatrini politici e a esasperazioni collettive come se non si sapeva che il baratro era vicino! Stessa sorte, vietato nascere prima ad Agnone e Larino .La sindrome della memoria corta e il servilismo di molti verso la politica del” magna magna” ha portato questi risultati. Oggi ci si lecca le ferite dopo che la bestia ha gia’ mangiato l’agnello. Non ci vuole oggi una rivolta sterile , per difendere I diritti occorre una rivoluzione che sia prima culturale e decidere da che parte stare».