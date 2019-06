Chiusura punto nascita, domani al San Timoteo il sit-in di protesta

Cresce l’attesa per il sit-in di protesta in programma domani mattina, alle 10, presso il piazzale dell’ospedale San Timoteo, promosso dal gruppo “Donne e Mamme Termoli” per protestare contro la chiusura del punto nascita e pediatria dell’ ospedale. Una giornata di protesta che sarà supportata da una nutrita delegazione di amministratori. Hanno infatti confermato la propria presenza i sindaci di: Termoli, Campomarino, San Giacomo, Petacciato Guglionesi, San Martino, Montenero, Ururi, Palata, Mafalda, San Felice, Tavenna, Montefalcone, Acquaviva, Castemauro e Castelbottaccio. Presenti con un proprio delegato le amministrazioni di Portocannone, Montecilfone, Larino, Guardialfiera e Casacalenda. Una manifestazione che giunge all’indomani dell’ultimo giorno in cui la struttura sanitaria basso molisana ha potuto accogliere le richieste di ricovero di donne in gravidanza. Da oggi – così come riferito dal Primario di Ostetricia, Bernardino Molinari – fino al 7 luglio dovrà essere smaltita qualsiasi attività nei confronti di donne in gravidanza.